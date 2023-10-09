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Podcast: Midseason Mailbag addressing Sun Devil fans’ questions

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(62 minutes)


How did ASU football get to a 1-5 midseason mark, and where does it go from here? I provided candid and direct answers in this mailbag podcast to all the questions by the ASU fans. I also covered other topics ranging from Arizona State's Athletic Department leadership, recruiting, conference realignment, and more.

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