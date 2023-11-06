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Podcast: How should we view a lopsided loss to Utah?

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(27 minutes)

How should we view a lopsided 55-3 loss to Utah? Is it ultimately just one of seven losses in a trying 2023 campaign, or is it a true step back a week after the Sun Devils or able to finally notch the first Pac-12 win of the year? To discuss that topic and many more concerning the football program, I am joined by Speak of the Devils Podcast co-host Brad Denny, who offers his perspective on the present and the future of the program.

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