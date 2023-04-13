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Podcast: Discussing ASU's spring practice SXM PAC-12 Today show

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

My appearance on the SXM PAC-12 Today show detailing the trends that were present in the Sun Devils' sessions and the to-do list that awaits after the spring game

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