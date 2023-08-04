News More News
ago football Edit

PODCAST: Discussing ASU joining the Big 12 with ABC15 Sports’ Colin Harmon

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Minutes after the news that ASU has applied to join the Big 12, I was interviewed by Colin Harmon from ABC15 Sports on the reasons for the move and the lengthy process involved, and how will the Sun Devils fare in their new 2024 home

Subscribe on iTunes

Download or Listen directly on Podbean

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}