News More News
{{ timeAgo('2023-01-06 11:28:26 -0600') }} football Edit

Podcast: Discussing 2023 season expectations on SiriusXM Pac-12 Radio

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU head coach Kenny Dillingham (USA Today Photo)
ASU head coach Kenny Dillingham (USA Today Photo)

My January 5th appearance on SiriusXM Pac-12 Radio on the Geoff Schwartz and Sean O'Connell show discussing the coaching transition in Tempe and how the Sun Devils are approaching the transfer portal

Join your fellow Sun Devil fans on our premium message board, the Devils’ Huddle, run by the longest-tenured Sun Devil sports beat writer, to discuss this article and other ASU football, basketball, and recruiting topics. Not a member yet? Sign up today and get your daily fix of Sun Devil news!

Subscribe on iTunes

Download or Listen directly on Podbean

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}