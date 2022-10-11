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Podcast: Did the win over UW create a quarterback controversy in Tempe?

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
Trenton Bourguet stakes his claim for a starting role following Saturday's performance (AP Photo/Ross D. Franklin)
Trenton Bourguet stakes his claim for a starting role following Saturday's performance (AP Photo/Ross D. Franklin)

An upset victory over No. 21 Washington sent Arizona State into the bye week with positive vibes. Yet, the fact that it was Trenton Bourguet who led the Sun Devils to victory rather than its starting quarterback Emory Jones now puts into serious question who ASU's signal caller should be for the second half of the season. I discuss those topics and others in my guest appearance on FOX Sports 910 AM Roc and Manuch Show.

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