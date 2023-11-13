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Podcast: Creativity was all the rage in a surprising road win over UCLA

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(29 minutes)


Ray Anderson's resignation may have grabbed much of the ASU sports headlines, but in this episode, we review a unique win over the Bruins in the Rose Bowl and, with my guest, Sun Devil Network sideline reporter Kevin Turner, we break down why the hosts were baffled by Arizona State's offensive exotic looks and why they had to succumb to another dominating defensive performance. Turner offers an exclusive field level, team bench, and locker room insight you don't want to miss!


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