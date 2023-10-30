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Podcast: ASU's win over WSU in review, looking ahead to the Utah contest

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

(24 minutes)

Arizona State had more than a few "oh so close" losses in 2023. What were the elements that helped them finally get over the hump? To answer that question and offer his thorough analysis, we invited the Sun Devil Network sideline reporter Kevin Turner to offer his perspective on the WSU win and to preview the Utah contest this weekend

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