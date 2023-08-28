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Podcast: ASU's self-imposed postseason ban on SiriusXM Pac-12 Radio

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU's Vice President for University Athletics Ray Anderson (AP Photo)
ASU's Vice President for University Athletics Ray Anderson (AP Photo)

My interview with Guy Haberman and Evan Moore today on SiriusXM Pac-12 Radio discussing ASU's self-imposed postseason ban announcement, the criticism of Ray Anderson, why the timing was curious, and what effect it can have on the football program.

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