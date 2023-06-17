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OL Champ Westbrooks commits to ASU

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
The Westbrooks family with ASU head coach Kenny Dillingham (Westbrooks IG Photo)
The Westbrooks family with ASU head coach Kenny Dillingham (Westbrooks IG Photo)

Live can come ta you fast, but sometimes it's for all the good reasons. On June 12th, during a camp at the University of Redlands (Calif.) that ASU coaches attended, Los Angeles Loyola offensive lineman Champ Westbrooks was offered by the Sun Devils. Four days later, he was already in Tempe on his official visit, and is now Arizona State's first offensive lineman commit of the 2024 class.


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