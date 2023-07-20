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My 2023 Pac-12 Football Preseason Poll Ballot

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU head coach Kenny Dillingham
ASU head coach Kenny Dillingham

The ballot I turned in for this year's Pac-12 Football Preseason Poll features a school in its last year in the Pac-12 leaving with a blaze of glory and a conference crown, several schools not improving their standing by much from 2022, and a prediction of Arizona State's prospects that would qualify as more optimistic than the collective sentiment of the Pac-12 media.

Here are my selections:


1. USC

2. Washington

3. Utah

4. Oregon

5. Oregon State

6. Arizona State

7. UCLA

8. Arizona

9. Washington State

10. Colorado

11. Cal

12. Stanford


Click here for my analysis of those selections


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