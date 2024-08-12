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Monday’s Practice Report
DevilsDigest.com Staff
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ASU head coach Kenny Dillingham
On Monday morning, the defense continued its fine performance from Camp Tontozona, but the offense was still trying to find consistency. Here are our takeaways:
Monday’s Practice Report
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