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ago football Edit

Monday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff
ASU head coach Kenny Dillingham
ASU head coach Kenny Dillingham
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On Monday morning, the defense continued its fine performance from Camp Tontozona, but the offense was still trying to find consistency. Here are our takeaways:


Monday’s Practice Report

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