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Monday's Practice Report

Caleb Campero
Staff Writer

Kenny Dillingham said that Monday's practice was one of the best sessions QB Jaden Rashada had as both sides of the ball displayed the level of resiliency you wanted them to showcase after the postseason ban news.


Monday's Practice Report

QB Jaden Rashada had a stellar Monday practice
QB Jaden Rashada had a stellar Monday practice

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