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Monday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Even though today's practice was in shells, there was plenty of action defined by defensive domination during a session that was described as the toughest one in fall camp. Here are our takeaways:

Monday's Practice Report


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