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Monday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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ASU QB Jaden Rashada
ASU QB Jaden Rashada

The Sun Devils kicked off thier preseason practices this morning with some subtle changes to their two-deep and its spring standouts, continuing their momentum in today's practice. Here are our observations


Monday's Practice Report

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