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Monday's practice report

DevilsDigest.com Staff
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Due to their Thursday contest, the Sun Devils have a rare Monday practice. Here are our observations from today's session


Monday's practice report

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