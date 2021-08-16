 ASUDevils - Monday’s Practice Report
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Monday’s Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Monday’s practice, the tenth of fall camp was inside the bubble after thunderstorms all through the night in Tempe. Here are our notes from that session


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