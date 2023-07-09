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July 9th Recruiting Snapshot

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
Four-star DB Tony-Louis Nkuba is ASU's highest rated 2024 commit to date
Four-star DB Tony-Louis Nkuba is ASU's highest rated 2024 commit to date

The last several weeks marked a flurry of activity for the Sun Devils’ recruiting efforts, adding 13 of their 16 current 2024 class commits. With the action slowing down these days, we take a moment to examine the current ASU 2024 class recruiting picture position by position as well as detailing what the To-Do list looks like for each group.

July 9th Recruiting Snapshot


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