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January 8 Roster Snapshot

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU head coach Kenny Dillingham can be pleased with transfer portal additions in recent weeks (AP Photo)
ASU head coach Kenny Dillingham can be pleased with transfer portal additions in recent weeks (AP Photo)

The Sun Devils' efforts in the transfer portal since the end of the season have produced formidable additions on both sides of the ball. Here's our analysis of the recruiting accomplishments and remaining needs at each position.


January 8 Roster Snapshot: Offense

January 8 Roster Snapshot: Defense

Overall scholarship numbers

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