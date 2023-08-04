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Friday’s practice report

Caleb Campero
Staff Writer

Amid the madness of conference realignment developments, the Sun Devils took to the field this morning for an abbreviated practice that, much like earlier this week, was tilted towards one side of the ball. Here are our takeaways

Friday’s practice report

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