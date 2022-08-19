 ASUDevils - Friday's Practice Report
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{{ timeAgo('2022-08-19 17:16:50 -0500') }} football Edit

Friday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
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Whether it was the overcast sky and comfortable temperatures or just the excitement towards the season's kickoff, there was certainly an increase of tempo in today's practice. Here's our report:

Friday's Practice Report

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