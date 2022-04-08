 ASUDevils - Friday's Practice Report
News More News
{{ timeAgo('2022-04-08 23:51:38 -0500') }} football Edit

Friday's Practice Report

DevilsDigest.com Staff
DevilsDigest.com Staff

Our staff's observations from tonight's session


Friday's Practice Report

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}