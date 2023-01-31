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Football Roster Snapshot

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU WR Gio Sanders (ASU Football Twitter Photo)
ASU WR Gio Sanders (ASU Football Twitter Photo)

On the eve of the February signing period and with the vast majority of team additions already in the books, we examine the makeup of the Sun Devils at each position and discuss not only the current status of each unit but the future additions that may lie ahead.


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