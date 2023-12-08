Advertisement
News More News
ago football Edit

Eight linemen highlight this weekend's visitor list in Tempe

SDSU OL transfer Cade Bennett went to high school at Scottsdale Notre Dame Prep (San Diego Union-Tribune)
SDSU OL transfer Cade Bennett went to high school at Scottsdale Notre Dame Prep (San Diego Union-Tribune)
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Where's the beef, you ask? Right here and today on the Arizona State campus, and there's lots of it too. The first wave of transfer portal visitors in December looks to address the line of scrimmage for the Sun Devils and more

Eight linemen highlight this weekend's visitor list in Tempe


Join your fellow Sun Devil fans on our premium message board, the Devils’ Huddle, run by the longest-tenured Sun Devil sports beat writer, to discuss this article and other ASU football, basketball, and recruiting topics. Not a member yet? Sign up today and get your daily fix of Sun Devil news!

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement