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DevilsDigest TV: WSU at ASU pregame analysis

(AP Photo Jed Jacobsohn)
(AP Photo Jed Jacobsohn)
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Can the ASU offense turn in a well-rounded performance, and will the Sun Devil defense build on its momentum to combine for the first Power Five win of the season? Nick Borgia and I analyze the matchup with Washington State



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