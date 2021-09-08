 ASUDevils - DevilsDigest TV: Wednesday's Practice Footage
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DevilsDigest TV: Wednesday's Practice Footage

Zach Keenan
Staff Writer

Sights and sounds from today's practice

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