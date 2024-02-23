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DevilsDigest TV: Washington at ASU Postgame Analysis

ASU head coach Bobby Hurley
ASU head coach Bobby Hurley
Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

On a night when history was made by Frankie Collins, ASU nearly recorded its largest comeback victory in school history as well. Justin LaCertosa and I discuss the roller coaster affair that took place in the overtime loss on Thursday night

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