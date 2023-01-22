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DevilsDigest TV: USC at ASU Postgame Analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Opinions may differ as to whether the UCLA loss hangover was in effect, but there's little doubt that the loss to USC has now made ASU's path to finish in the Pac-12's top four extremely challenging. Nick Borgia and I examine Saturday's contest

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