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DevilsDigest TV: Territorial Cup postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(AP Photo/Rick Scuteri)
(AP Photo/Rick Scuteri)

Maybe it was par the course for this contest, but the in-state rivalry game produced a performance that had both teams bucking season-long trends as ASU closes the book on a futile season and looks ahead to a new era. Nick Borgia and I report from Tucson.

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