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DevilsDigest TV: Territorial Cup Contest Postgame Analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU QB Jaden Rashada
ASU QB Jaden Rashada

Nick Borgia and I discuss the shortcomings that affected ASU in their loss to Arizona, and we talk about the direction of the program following a challenging 2023 season

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