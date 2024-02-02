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DevilsDigest TV: Stanford at ASU Postgame Analysis

(Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK)
(Patrick Breen/The Republic / USA TODAY NETWORK)
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Lack of second half adjustments and limited bench play doomed Arizona State in their 71-62 home loss to Stanford. Justin LaCertosa and I break down the shortcomings the Sun Devils exhibited on Thursday night


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