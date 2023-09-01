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DevilsDigest TV: Southern Utah at ASU postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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It was an unexpectedly narrow margin season opening win over an FCS opponent. What were the elements that contributed to this display by the Sun Devils? Nick Borgia and I break down the contest

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