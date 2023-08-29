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DevilsDigest TV: Southern Utah at ASU Game Preview

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU QB Jaden Rashada
ASU QB Jaden Rashada

It's easy to classify ASU's season opener versus an FCS opponent as the classic 'no-win' game, but for a Sun Devil squad that has a high degree of newness to it, there is still much to prove on Thursday night. Nick Borgia and I examine the Southern Utah contest

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