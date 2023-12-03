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DevilsDigest TV: San Francisco at ASU postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

ASU's victory over San Francisco was a contest where Arizona State never trailed, yet a game still felt like a dogfight Sunday afternoon in Tempe. Nick Borgia and I break down the Sun Devils' 72-61 win

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