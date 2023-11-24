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DevilsDigest TV: Pregame analysis of the Territorial Cup Game contest

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Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

A well-rounded Arizona squad awaits ASU for another rivalry game, as the Sun Devils find themselves as a double-digit underdog at home. Is that the true gap between both teams? Nick Borgia and I break down the Territorial Cup game

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