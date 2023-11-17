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DevilsDigest TV: Oregon at ASU pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

In some ways, the matchup with Oregon may remind ASU of their contest versus Washington and Utah. Will that translate into the same results as those games? Nick Borgia and I break down Saturday's contest in Tempe

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