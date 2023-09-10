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DevilsDigest TV: Oklahoma State at ASU postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

A sharp decline in offensive play in the second half and a lack of in-game adjustments led to the Sun Devils' first loss of the year. Nick Borgia and I discuss the aspects that affected Arizona State's performance

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