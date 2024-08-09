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DevilsDigest TV: Kenny Dillingham discusses Camp T's scrimmage format
Justin LaCertosa
Videographer
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