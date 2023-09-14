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DevilsDigest TV: Fresno State at ASU Game Preview
Hod Rabino
•
ASUDevils
Publisher
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
There is no shortage of challenges facing the Sun Devils this weekend, but are there any opportunities that are also present for ASU to aid them back in the win column? Nick Borgia and I analyze Saturday night's Tempe contest versus Fresno State
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