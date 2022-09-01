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DevilsDigest TV: Examining the NAU at ASU contest

Nick Borgia
Staff Writer

NAU may represent ASU's weakest opponent in 2022, but tonight's contest is still an important one for a Sun Devil team featuring key newcomers on offense. Nick Borgia and Hod Rabino break it all down in this feature

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