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DevilsDigest TV: Eastern Michigan at Arizona postgame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
(Patrick Breen-Arizona Republic Football)
(Patrick Breen-Arizona Republic Football)

Nick Borgia and I recap Eastern Michigan's upset win in Tempe over ASU, the factors that contributed to this result, and where do Sun Devils go from here?

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