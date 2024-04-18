PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
DevilsDigest TV: Dillingham talks player load, adjusting practices
Nick Borgia
Special to Devils Digest
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMwNzIiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FyaXpvbmFzdGF0ZS5yaXZh
bHMuY29tL25ld3MvZGV2aWxzZGlnZXN0LXR2LWRpbGxpbmdoYW0tdGFsa3Mt
cGxheWVyLWxvYWQtYWRqdXN0aW5nLXByYWN0aWNlcyIKICB9KTsKICAoZnVu
Y3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQo
InNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1l
KCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5n
IHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMg
aGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3Mu
eWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5z
ZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3Njcmlw
dD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5j
b20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhcml6b25h
c3RhdGUucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZkZXZpbHNkaWdlc3QtdHYtZGls
bGluZ2hhbS10YWxrcy1wbGF5ZXItbG9hZC1hZGp1c3RpbmctcHJhY3RpY2Vz
JmM1PTIwMjI3MzMwNzImY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25v
c2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK