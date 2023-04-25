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{{ timeAgo('2023-04-25 16:28:51 -0500') }} football Edit

DevilsDigest TV: Dillingham discusses his approach to the transfer portal

Nick Borgia
Staff Writer
ASU head coach Kenny Dillingham
ASU head coach Kenny Dillingham

in the midst of the April transfer portal period, Kenny Dillingham details his approach for those players arriving and leaving the program

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