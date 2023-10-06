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DevilsDigest TV: Colorado at ASU pregame analysis

Hod Rabino • ASUDevils
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Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

ASU would love nothing more than to enter their bye week with a victory but does hosting a Colorado team that has lost back-to-back games provide a good opportunity to do so? Nick Borgia and I examine Saturday's matchup

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