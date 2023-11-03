Advertisement
News More News
ago football Edit

DevilsDigest TV: ASU @ Utah Pregame Analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Once again, ASU finds itself as a double-digit underdog on the road. With the recent lopsided home loss by the Utes and the Sun Devils playing their most complete game last week, is that how Saturday's matchup will unfold? Nick Borgia and I discuss this contest

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement