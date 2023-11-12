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DevilsDigest TV: ASU @ UCLA postgame analysis

(AP Photo/Ryan Sun)
(AP Photo/Ryan Sun)
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Perhaps victories are not usually supposed to entertain, but the Sun Devils' 17-7 road win over UCLA was enjoyable, showcasing a high degree of resourcefulness on offense along with a trademark tenacious defense. Our analysis from the Rose Bowl

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