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DevilsDigest TV: ASU at Washington pregame analysis

ASU RB Cameron Skattebo
ASU RB Cameron Skattebo
Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

A tall task awaits the Sun Devils on Saturday night in Seattle. Nick Borgia and I break down this road contest and discuss the keys to this matchup

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