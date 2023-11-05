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DevilsDigest TV: ASU at Utah postgame analysis

(Rob Gray-USA TODAY Sports)
(Rob Gray-USA TODAY Sports)
Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

Continuous mounting injuries that affected Arizona State's two-deep prior to and during the Utah game and facing a formidable opponent at home desperate for a bounce back game all resulted in one of the worst losses in program history. Nick Borgia and I dscuss.

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