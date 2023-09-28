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DevilsDigest TV: ASU at Cal Game Preview

Hod Rabino • ASUDevils
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@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.
ASU RB Cameron Skattebo
ASU RB Cameron Skattebo

Which side of the ball will dictate the outcome of Saturday's afternoon contest, and what are the key elements for ASU in their road game at Cal? Nick Borgia and I analyze the Sun Devils' first away game of the year

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