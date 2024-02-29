Advertisement
News More News
ago basketball Edit

DevilsDigest TV: Arizona At ASU Postgame Analysis

Hod Rabino • ASUDevils
Publisher
@DevilsDigest
Longest tenured beat writer for Arizona State football and basketball, and a Website Publisher since 2001.

The scoreboard won't show the valiant effort ASU displayed in the second half, but ultimately, the talent disparity between them and Arizona was once again on display. Justin LaCertosa and I break down the 85-67 loss to Arizona

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement